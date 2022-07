Spoiler USA Beautiful: Steffy e Finn, lieto fine

Come già anticipatovi, le prossime puntate americane di Beautiful vedranno il ricongiungersi di Finn e Steffy Finnegan, negli splendidi scenari costieri del Principato di Monaco. Il giovane medico, infatti, è riuscito a sottrarsi al giogo di Sheila Carter, decisa a mantenere segreto (almeno per il momento) il fatto che il figlio sia sopravvissuto, in modo da sfruttare il tempo da sola con lui per fare breccia nel suo cuore e costruire un rapporto materno con il consanguineo, grazie anche alla supposta morte della madre che ha cresciuto Finn, ovvero Li Finnegan.

La donna tuttavia, come vi avevamo riportato, è sopravvissuta all’inseguimento in auto con la Carter ed è stata trovata molti giorni dopo da Bill Spencer. L’editore, ignaro dell’identità della dottoressa, l’ha portata a casa per rifocillarla e assicurarsi che stesse bene. Un comportamento decisamente insolito per l’uomo, abituato solo a staccare assegni per beneficenza. Tuttavia Bill ha sentito formarsi un legame particolare con la sconosciuta in difficoltà e ha voluto aiutarla.

Beautiful, trame americane: Liam scopre che Linn è viva

Solo al mattino successivo, quando Liam è arrivato dal padre per saperne di più sulla sua misteriosa ospite, il ragazzo è rimasto sconvolto dal ritrovarsi di fronte Li, in evidente stato di choc. La donna, alla fine, è riuscita a raccontare l’accaduto agli Spencer, increduli nell’apprendere che Finn sia sopravvissuto allo sparo proprio grazie a lei e che, tuttavia, il ragazzo si trovava nelle mani della latitante Sheila.

Quest’ultima, intanto, ha trovato sempre più difficile contenere un furente Finn, che, rabbioso, la riteneva responsabile della morte di Li. Il dottore, sempre più in forze, ha preteso di essere lasciato andare e, proprio quando Sheila si era fatta convincere, Bill ha fatto irruzione nel nascondiglio in compagnia di Li, la quale ha potuto così riabbracciare il figlio (che aveva lasciato ancora privo di coscienza).

Beautiful, news americane: Sheila riesce a scappare

A quel punto, Finn ha scoperto con orrore che, la notte della sparatoria, Sheila ha cercato di uccidere Steffy, sparandole ed inscenando la morte della coppia in una fittizia rapina finita male. Il medico ha chiesto di essere portato subito dalla moglie, sebbene si trovasse all’estero. Così Bill si è proposto di accompagnarlo col suo jet privato, lasciando incredibilmente Sheila da sola con Li.

Eh sì: nonostante la Carter fosse stata legata e la polizia già avvisata, il tempo trascorso da solo con Li le è servito per scappare ancora una volta. L’arrivo provvidenziale di Mike Guthrie, infatti, ha messo nuovamente k.o. la Finnegan e così Sheila, dopo un bacio al suo aiutante, si è dileguata lasciandolo solo. A quel punto Mike si è ritrovato di fronte il tenente Baker e i suoi uomini, giunti sul posto. La polizia ha beccato così il complice di Sheila, perdendo però nuovamente l’occasione di arrestare la donna.

Beautiful, spoiler americani: Steffy e Finn, romantico incontro a Montecarlo

La notizia su Finn, intanto si è diffusa: i Forrester l’hanno appresa grazie a Liam e Hope, mentre in volo, Bill è riuscito a mettersi in contatto con Ridge e Taylor (questi ultimi arrivati a Montecarlo per far visita a Steffy, che si era fatta ricoverare in una clinica per il lutto). I due suoceri hanno accolto con commozione la rivelazione, potendo poi abbracciare di persona il genero. Finn ha potuto riunirsi anche a Kelly e Hayes. Manca però Steffy: la ragazza, come è solita fare, in quel momento si trovata per le strade della città, in una passeggiata in solitaria, ovviamente senza mezzi di comunicazione come la terapia richiede…

Insomma, gli autori non si sono voluti privare della possibilità di un incontro faccia a faccia nello scenario monegasco. Finn si metterà immediatamente in cerca di Steffy, troppo impaziente per aspettarne il ritorno in clinica. Quando Steffy se lo ritroverà finalmente davanti, farà fatica a credere sia la realtà, ma poi dovrà farsene una ragione: suo marito è davvero ancora vivo!

Beautiful, trame USA: il difficile confronto tra Steffy e Li

Il lieto fine della coppia chiude un capitolo di questa lunga storyline, ancora però lontana dall’essere terminata: per il momento non c’è ragione di pensare che Sheila Carter esca definitivamente di scena e infatti i Forrester, nei prossimi episodi, apprenderanno notizie su di lei…

Intanto ci sarà anche il momento di un confronto tra Steffy e Li: la giovane Forrester e la suocera dovranno affrontare il fatto che la dottoressa le ha lasciato piangere per mesi un marito che era sopravvissuto! La riconoscenza per avergli comunque salvato la vita prevarrà alla fine sul rancore per le bugie ricevute?