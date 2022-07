Beautiful: Darin Brooks (Wyatt) nel cast di Amber Brown, una nuova serie

Nuovo impegno per l’attore Darin Brooks (Wyatt Spencer in Beautiful)

A Beautiful, da tempo, il personaggio di Wyatt Spencer occupa le retrovie e la tendenza, come noteremo nelle puntate italiane dei prossimi mesi, non cambierà: anche ora, negli episodi in onda negli USA, il figlio di Bill Spencer e Quinn Fuller si vede pochissimo e solo per scene di supporto ad altri personaggi.

Per quanto riguarda la sua fidanzata, Flo Logan, possiamo considerarla al momento addirittura fuori dalla soap opera: per il personaggio interpretato da Katrina Bowden, le apparizioni sugli schermi nostrani sono agli sgoccioli. Almeno ad oggi, sebbene lontano dallo sguardo dei telespettatori, la coppia continua comunque a vivere la sua vita felice a Los Angeles.

Amber Brown, nuova serie su Apple Tv+

Frattanto però l’interprete di Wyatt, Darin Brooks, non è stato con le mani in mano. Ve lo avevamo accennato già tempo fa ed ora il momento del debutto del suo nuovo progetto è arrivato: si tratta di Amber Brown, trasposizione dell’omonima serie di romanzi di Paula Danziger. Gli undici episodi che compongono il telefilm saranno rilasciati sulla piattaforma Apple Tv+ il 29 luglio a livello mondiale (anche in Italia, dove la serie prenderà il titolo di Ambra Chiaro).

Commedia dai toni familiari, la vicenda segue la giovanissima Amber Brown (Carsyn Rose) che, esprimendosi tramite l’arte e la musica, affronta i problemi della vita, come il divorzio dei genitori. Sarah Drew, ovvero la dottoressa April Kepner in Grey’s Anatomy, vestirà i panni di Sarah Brown, madre della protagonista, mentre Darin Brooks sarà Max. Tra gli altri, completano il cast Ashley Williams (How I Met Your Mother), Liliana Inouye e Michael Yo.