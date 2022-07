Beautiful, John McCook: “Eric e Quinn? È finita troppo in fretta. Donna dovrà cambiare!”

Beautiful, puntate americane: cosa pensa John McCook della rottura tra Eric e Quinn

In questi anni, che John McCook (interprete di Eric Forrester in Beautiful) fosse un grande fan della relazione tra il suo personaggio e Quinn Forrester non è stato mai un segreto. L’attore ha in ogni occasione elogiato la collega Rena Sofer, che per sei anni è stata la sua principale partner di scena. Non stupisce dunque quanto da lui commentato sulla rottura del loro matrimonio che sta tenendo banco nelle attuali puntate americane della soap. Reduce dal suo primo Daytime Emmy come Miglior Attore Protagonista, McCook ha concesso alcune dichiarazioni a Soaps.com:

Eric sta iniziando un nuovo capitolo nella sua vita e questo è sempre stimolante per un attore. Noi interpreti siamo interessati a sapere cosa accadrà nella soap quanto il pubblico a casa.

La nuova pagina di storia per Eric, come saprete se ci avete seguito, consiste nel riprendere una relazione con Donna Logan, con cui ha intrapreso da mesi una liaison extraconiugale segreta. Sorpreso a letto con l’amante dalla moglie Quinn, Eric si è giustificato, ritenendo che a spingerlo sia stata la convinzione che la consorte ami ancora Carter Walton, nonostante mesi fa le abbia chiesto di tornare a casa e risanare il loro rapporto.

Beautiful: “Donna dovrà essere diversa”

Lo stilista ha spiegato il perché voglia stare con Donna: è facile, meno complicata di Quinn, lo ama e gli regala leggerezza. Saranno delle buone motivazioni per riconciliarsi con l’ex moglie Logan? Forse sì, ma McCook ha una sua opinione chiara: Donna dovrà cambiare un po’.

Io e Jennifer (Gareis, che intepreta Donna) ne abbiamo parlato a lungo: cosa dovrà essere diverso perché stavolta funzioni? Ne ho parlato anche con mia moglie, con cui guardo gli episodi di Beautiful in tv e pensiamo che Donna debba essere un po’ modificata. La sua carineria e la sua civetteria dovrebbero in parte restare, ma se Eric la dovrà riportare nella sua vita, al proprio fianco come signora della casa, matriarca con ritratto sulla parete, dovrà essere diversa!

Beautiful, anticipazioni americane: Eric e Quinn chiudono il loro rapporto in una sola puntata

I fan di vecchia data si ricorderanno una Donna Logan meno sopra le righe di adesso, intrigante, furba e anche disposta a sporcarsi le mani. Proprio durante la relazione con Eric le cose sono progressivamente cambiate e al personaggio è stata data una caratura sempre più comica, quasi “ridicola”, relegandola prima ai siparietti leggeri con Pam Douglas (anche lei alleggerita dal ruolo anche più oscuro dell’inizio) e poi, semplicemente, a quella delle battute sul suo “orsacchiotto di miele”, ovvero lo stesso Eric.

I tratti più leggeri dovrebbero diventare un aspetto privato della vita di coppia, mentre sarebbe interessante vedere Eric istruire Donna sul vestirsi e atteggiarsi in modo diverso, magari più consono ad un ruolo più importante.

Accadrà proprio questo? Intanto l’attore non si è tirato indietro dall’esprimere un piccolo rimprovero per come gli sceneggiatori abbiano gestito la rottura tra Eric e Quinn, dopo tanti anni:

Ci sarebbe voluta una settimana di puntate, invece hanno concentrato tutto in un unico episodio. Ma non era una decisione che spettava a me. Sia io che Rena ci siamo un po’ agitati all’idea di dover chiudere tutto in pochi minuti, ma penso che le scene, coi loro dialoghi, siano state comunque ben fatte.

Come vi avevamo riportato, infatti, i due consorti hanno semplicemente riconosciuto di essersi infatuati di altre persone e che, forse, è giunto il momento di accettare la necessità di prendere strade diverse. Un atteggiamento certo maturo, ma che ha tolto quel dramma che ci si aspetterebbe quando una persona trova il proprio partner a letto con un altro.

Lo stesso Eric ha invitato Quinn ad interrompere le nozze di Carter con Paris Buckingham. L’assenza di qualsiasi rancore o scontro sembra già privare di potenziali spunti per il prossimo futuro le due coppie formatesi con la fine di questo matrimonio. In fondo, quando Eric decise di lasciare Donna, quest’ultima ottenne dal marito metà delle sue quote della Forrester Creations, vendendole all’allora cognato Bill Spencer. In questo caso, sembra proprio che Quinn almeno per ora corra dal suo nuovo amore senza pretendere niente… se non l’anello di fidanzamento!