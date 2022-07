Beautiful: Sally Spectra è amministratore delegato in Febbre D’Amore

La giovane Sally Spectra, interpretata da Courtney Hope, è rimasta nel cuore di molti telespettatori di Beautiful, sebbene la corsa della pronipote della ben più famosa omonima “signora della moda a basso costo” sia stata tutto sommato breve. Introdotta sulla scena a sorpresa ad inizio 2017, per festeggiare il trentennale della soap, Sally ha ricevuto un’attenzione altalenante da parte degli autori, fino all’uscita di scena nei panni di antagonista in amore di Flo Logan.

Cercando disperatamente di riconquistare Wyatt Spencer, Sally si era finta malata terminale, ricorrendo a quello stesso inganno che, tramite sua nipote Caroline, Bill Spencer aveva usato tempo prima contro di lei. Il potenziale del personaggio e della sua interprete, tuttavia, non è sfuggito alla produzione di Febbre D’Amore, che ha deciso di introdurre la giovane Spectra nelle vicende ambientate nella fittizia Genoa City. E così, dall’assolata California, Sally si è trasferita nel ben più freddo Wisconsin, alla ricerca di un nuovo inizio.

La nuova vita di Sally Spectra in Febbre d’amore

I primi tentativi di successo, tuttavia, sono andati a vuoto e ne abbiamo avuto un vago sentore anche noi a Beautiful, quando Summer Newman si è presentata alla Spencer Publications in cerca di notizie compromettenti sulla stilista. La rivalità tra le due, tuttavia, in Italia è stata quasi irrilevante, visto che la vicenda, pur coinvolgendo personaggi di Beautiful come Eric Forrester e Bill Spencer, si è svolta totalmente in Febbre D’Amore (che da noi non va più in onda da molti anni).

Insomma, ci siamo persi un fugace ritorno di Sally a Los Angeles per incontrare Eric, riuscendo a raggirarlo con l’obiettivo di spedire la rivale Summer a Milano. Non abbiamo potuto apprezzare neppure un faccia a faccia tra Bill e Sally a Genoa City, dove l’editore ha chiaramente imposto alla stilista un esilio da Los Angeles, minacciando di svelare i suoi segreti alle sue nuove conoscenze. Quella vicenda non si chiuse benissimo per Sally, il cui flirt con il più maturo Jack Abbott si è concluso bruscamente e con rancore, così come la sua avventura alla JVC di Lauren Fenmore: la donna, che dapprima aveva visto con simpatia la pronipote della sua vecchia amica Spectra, ha smesso di avere fiducia in lei a causa dei sotterfugi e delle tattiche poco pulite contro Summer.

La storia tra Sally e Adam in Febbre d’amore

Sally, quindi, si era fatta terra bruciata attorno. Tuttavia la sua capacità di rialzarsi da terra non l’ha abbandonata e ha così trovato una nuova carriera e un nuovo amore: Adam Newman (Mark Grossman). Il duo è entrato subito nelle simpatie del pubblico, grazie anche al segreto delle coppie di successo nelle soap opera, ovvero una lenta costruzione. I due si sono annusati per mesi prima anche solo di arrivare ad un bacio, dando il tempo ai telespettatori di appassionarsi alle loro dinamiche, di conoscerli come singoli personaggi e poi come coppia. Un evento raro, visto che ormai lo stile in voga (soprattutto a Beautiful) è quello di creare coppie dal nulla e metterle insieme in pochi episodi. Questo è vero soprattutto per le new entry, che vengono lanciate nella mischia degli innamoramenti, prima ancora che il pubblico possa conoscere questi personaggi, così da appassionarsi alle loro relazioni.

La storia con Adam ha però portato Sally anche a scoprire una nuova carriera, per ora lontana dal mondo della moda, che tuttavia rimane il suo sogno nel cassetto. La giovane Spectra, infatti, è stata nominata amministratore della Newman Media, divisione di comunicazione e multimedia della Newman Enterprises, al cui comando adesso c’è proprio Adam. I due, tuttavia, dovranno resistere alle rivalità in seno alla famiglia del ragazzo: riusciranno a mantenere il loro posto d’onore in cima alla gerarchia degli affari del milionario clan?