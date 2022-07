Grand Hotel: l’ultima stagione riprende il 22 luglio con Megan Montaner e Marta Hazas

Anticipazioni Grand Hotel, serie tv: arrivano due nuovi personaggi

Da venerdì 22 luglio in prima serata su Canale 5 torna Grand Hotel (il period-drama iberico ambientato in un prestigioso albergo di inizio secolo), con la première della seconda parte della terza e ultima stagione. Tra le novità più attese ci sono due new entry d’eccezione: Megan Montaner e Marta Hazas, attrici amatissime dal pubblico italiano che porteranno in scena due personaggi molto vicini ai misteriosi Alarcón, la famiglia proprietaria del lussuoso hotel.

Grand Hotel, terza stagione: Megan Montaner nel cast

Dopo l’esplosione della bomba nel finale shock trasmesso da Canale 5 lo scorso settembre, il caos regna al Grand Hotel, che per la triste occasione viene trasformato in un ospedale da campo improvvisato per curare le vittime. Qui entra in gioco Megan Montaner (Il Segreto, Senza Identità e Lontano da te) nel ruolo di Maite, una donna elegante, distinta, brillante e molto intelligente ma soprattutto una delle migliori amiche di Alicia (Amaia Salamanca).

A differenza della maggior parte delle donne dell’epoca, Maite ha continuato i suoi studi fino a diventare una delle prime avvocatesse in Spagna (ciò che Alicia avrebbe voluto essere). La donna lavora a Barcellona, ​​​​dove conduce una vita tranquilla e confortevole, ma tutto cambierà quando farà una visita a sorpresa alla sua amica al Grand Hotel e scoprirà che di lei, dopo l’esplosione della bomba che ha devastato l’Hotel, si sono perse le tracce. Una circostanza drammatica che la porterà ad avvicinarsi molto a Julio (Yon Gozalez) fino a creare un triangolo pericoloso che farà soffrire moltissimo tutti…

Grand Hotel, ultima stagione: Marta Hazas nel cast

Marta Hazas (Velvet e Bandolera) invece è Laura, una misteriosa e ricca infermiera di cui Javier (Eloy Azorín) si innamorerà perdutamente. Elegante, delicata e dolce, la ragazza conquisterà gradualmente il cuore del ribelle Alarcón al punto che sarà disposto a cambiare completamente la sua vita per poter stare con lei.

Insomma, due nuovi personaggi che animeranno moltissimo le nuove puntate della serie. E se la tragedia ha cambiato per sempre la vita di tutti i personaggi, l’arrivo di Maite e Laura stravolgerà completamente il corso delle loro vite. Appuntamento dunque a venerdì in prima serata per la prima grande serata di questa imperdibile e appassionante stagione finale di Grand Hotel!

Grand Hotel: il comunicato stampa Mediaset

Venerdì 22 luglio, in prima serata, su Canale 5, al via in prima visione assoluta la terza e ultima stagione di «Grand Hotel – Intrighi e passioni», il period-drama ambientato in un prestigioso hotel di inizio secolo, in Spagna.

Nel cast della serie realizzata da Bambú Producciones, una new entry d’eccezione: Megan Montaner, la mitica Pepa de Il Segreto, qui nei panni di Maite, che arriva in Hotel per aiutare la cara amica Alicia (Amaia Salamanca) e Julio (Yon González).

Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono ancora i protagonisti assoluti della storia che porta lo spettatore in un’epoca di eleganza e nobiltà, all’interno del magnifico Grand Hotel, lo storico e iconico Palacio de la Magdalena, a Santander, e nelle seducenti cornici di boschi e spiagge che ne circondano gli spazi.

Nella precedente stagione, Julio e Alicia hanno consumano il loro amore a lume di candela nella stanza segreta di Don Carlos: lì hanno trovano le fotografie di un uomo di cui l’uomo era amico, una figura che potrebbe far luce sul mistero della morte del patriarca della famiglia Alarcón. La coppia, infatti, non ha mai abbandonato l’obiettivo di scoprire la verità. Insieme dovranno sventare nuovi complotti messi in atto da una misteriosa organizzazione, che sta mettendo in difficoltà l’hotel…