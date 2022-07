La Storia, fiction Rai di Francesca Archibugi (tratta da Elsa Morante): iniziate le riprese

Sono ufficialmente iniziate le riprese di La Storia, la nuova serie originale Rai tratta dal più celebre romanzo della scrittrice Elsa Morante (che dal 2002 figura nella lista dei cento migliori libri di tutti i tempi), ambientata durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Roma, 1941. La vedova Ida Ramundo, donna dal carattere debole, ha un figlio che si chiama Ninuzzo, un ragazzo scapestrato e ribelle. Ida lavora come maestra ma l’arrivo della guerra, oltre all’orrore, sconvolge pesantemente la sua esistenza. Segretamente di origine ebraica, la donna subisce una violenza da parte di un soldato dell’esercito tedesco: un avvenimento doloroso che darà inizio al suo grande calvario, soprattutto quando scopre di essere rimasta incinta e, nove mesi dopo, dà alla luce un bambino che chiamerà Useppe.

Fiction La storia: trama e cast

Quando il suo primogenito decide di partire per il fronte con i fascisti, Ida si ritrova completamente da sola e con la grande responsabilità di dover proteggere il suo bambino dagli orrori causati dell’occupazione nazista. Nel luglio 1943, anno in cui perderà tutto, la donna dovrà lottare duramente per sopravvivere ma soprattutto per dare un futuro al piccolo Useppe.

Coprodotta da Picomedia e Thalie Images, La Storia è diretta da Francesca Archibugi, la quale ha recentemente affermato di essere molto onorata di “portare in scena uno dei grandi capolavori del Novecento“, soprattutto perché il libro in questione ha segnato la sua adolescenza:

Mi ha aperto gli occhi non solo sugli esseri umani, grandi e piccoli, ma anche su cosa dovrebbe significare “raccontare”.

La serie, le cui riprese andranno avanti per 22 settimane tra Roma e Napoli, vanta un cast ricchissimo e di grande talento con attori del calibro di Jasmine Trinca, Valerio Mastandrea e Elio Germano. E ancora: Asia Argento, Lorenzo Zurzolo e Francesco Zenga. La sceneggiatura è affidata a Ilaria Macchia, Giulia Calenda, Francesca Archibugi e Francesco Piccolo. La messa in onda di La Storia è prevista su Rai 1 nel 2023.