Sei sorelle, anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Sei sorelle da lunedì 18 a venerdì 22 luglio 2022

La presenza della zia Adolfina si fa sempre più ingombrante e insopportabile. Blanca viene maltrattata da Rodolfo, eccessivamente insofferente. Victoria comincia a sedurre Cristobal. Il maestro Tabuyo assiste allo spettacolo de La Bella Margarita…

Blanca perdona Rodolfo per il suo ultimo comportamento. Diana e Salvador trovano un modo per far credere a zia Adolfina che Don Fernando è ancora vivo. Doña Dolores dà a Carolina la soluzione per salvare il suo matrimonio in crisi…

Sei sorelle, spoiler: Adolfina cerca di mettere pace tra le Silva e Ricardo

Non conoscendo la ragione del contrasto tra i due fratelli, Blanca cerca di far riconciliare Cristobal con Rodolfo. La telefonata di zia Adolfina con Don Fernando ha delle conseguenze impreviste. Adela scopre che Carolina è incinta. Celia decide di rompere una volta per tutte con Joaquín…

Francisca scopre che Joaquín ha aggredito Celia e cerca di convincerla a denunciarlo. Don Luis accetta di andare all’Ambigù a sentire la Bella Margherita. Elisa continua continua a fantasticare sul suo debutto in società…

Miguel discute violentemente con Joaquin per difendere Celia. Salvador scopre l’identità della persona che informa Don Ricardo sugli affari interni della fabbrica. Le esibizioni de La Bella Margarita sono sospese a causa della morte improvvisa del pianista dell’Ambigù. La zia Adolfina si adopera per normalizzare i rapporti tra le sorelle e Don Ricardo…