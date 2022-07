Sei sorelle, anticipazioni puntata del 20 luglio 2022 (eccezionalmente alle ore 14)

Anticipazioni puntata 32 Sei sorelle di mercoledì 20 luglio 2022

Non è tutto come sembra è il titolo della puntata di mercoledì 20 luglio di Sei sorelle, che in via eccezionale va in onda alle 14.00 per via degli speciali Rai sulla crisi di governo.

Zia Adolfina è una presenza sempre più irritante e insopportabile in casa Silva.

Blanca viene maltrattata da un Rodolfo, sempre più insofferente nei suoi confronti.

Victoria inizia a sedurre Cristobal, mentre il maestro Tabuyo assiste allo spettacolo dell’Ambigù dove si esibisce la Bella Margherita.