Sei Sorelle: Joaquin, un corteggiatore molesto per Celia

Un’azione a fin di bene di Petra Fuentes (Carlota Olcina) si trasformerà in una vera e propria fonte di pericolo per Celia Silva (Candela Serrat) nelle prossime puntate italiane di Sei Sorelle. Grazie all’operaia e a Miguel Esparza (Alejandro Cano), la donna entrerà infatti a contatto con Joaquin (Gorka Lasaosa), un uomo che si rivelerà un corteggiatore decisamente molesto…

Sei Sorelle, news: Petra e Miguel presentano Joaquin a Celia

Tutto partirà quando Petra convincerà Miguel a presentare a Celia il cugino Joaquin, che si sarà arricchito grazie ad una cospicua eredità ricevuta da un parente lontano. Anche se inizialmente si mostrerà reticente, la Silva accetterà di incontrare lo “sconosciuto” e, dopo diversi minuti di panico, riuscirà a stabilire un contatto con lui e deciderà di dargli una possibilità di farsi conoscere.

Da un lato sarà subito chiaro che Joaquin sta cercando in ogni modo di compiacere Celia per far breccia nel suo cuore plasmando le sue “passioni” in tal senso, tant’è che una sera insisterà per invitarla a teatro ma finirà per addormentarsi nel bel mezzo della rappresentazione. Dall’altro la Silva ad un certo punto capirà che non è scattata la scintilla con Joaquin e, dopo essersi confidata con Petra, si preparerà a “lasciarlo”. In questa circostanza, l’uomo tirerà così fuori il suo vero volto…

Sei Sorelle, spoiler: Joaquin diventa molesto con Celia

Eh sì: nel momento in cui verrà cortesemente scaricato, Joaquin andrà letteralmente in escandescenze e, dopo averla insultata e strattonata, arriverà a dare uno schiaffo in pieno volto a Celia. Il giorno successivo, la ragazza tenterà di coprire l’ematoma con un po’ di trucco, ma alla fine sceglierà di confidarsi con Petra, che si pentirà amaramente di averle presentato il cugino di Miguel (di cui ignorava la natura violenta).

Tra i più sorpresi per l’atteggiamento di Joaquin ci sarà ovviamente anche Miguel che, memore dei giorni in cui il padre malmenava la sua mamma quando lui era un ragazzino, si porrà in difesa di Celia e picchierà il parente per dirgli di stare lontano da lei. Anche in questo caso, Joaquin dimostrerà però di essere più “scaltro” e non esiterà a denunciare Miguel per l’aggressione. Il risultato? Il povero Esparza verrà arrestato!!!

Sei Sorelle, trame: Celia testimonia in favore di Miguel

Questo dunque a quali tipi di risvolti porterà? Contrariamente al parere della zia Adolfina (Marta Fernández Muro), che la inviterà a stare zitta per salvaguardare il suo onore, Celia si presenterà al comando della guardia civile e testimonierà che Miguel ha picchiato Joaquin per l’oltraggio che lei stessa ha subito. Nel giro di qualche ora, l’Esparza verrà quindi rilasciato e potrà abbracciare la sua amata Petra.

Ma la scelta di Celia si rivelerà quella più giusta oppure farà arrabbiare ancora di più l’incontrollabile Joaquin?