Tempesta d’amore, anticipazioni dal 17 al 23 luglio 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 17 a sabato 23 luglio 2022

Cornelia inizia a ricevere dei messaggi romantici da Patrick in piena notte. Già geloso, l’indomani Robert viene incitato da Ariane a cacciare il rivale dall’hotel. Ne nasce così una dura discussione con Cornelia….

Quando Maja e Hannes tornano dalla loro missione di ricerca di Florian, la ragazza si accorge di aver dimenticato di studiare parte del materiale d’esame. Su consiglio di Hannes, la von Thalheim si scrive su un foglio degli appunti: un errore di cui si pentirà!

Come punizione per aver dipinto senza permesso le strisce pedonali, Gerry viene incaricato dalla polizia di sorvegliare l’attraversamento pedonale. Max è scettico sull’idoneità del fratello per un simile compito e così i Sonnbichler decidono di tenere d’occhio Gerry…

Durante la loro discussione, Robert dice a Cornelia di non voler fare la fine dell’ex marito della donna, da lei tradito proprio con Patrick!

Maja aiuta Gerry a incartare un regalo per la festa a sorpresa di Erik. In tale occasione la ragazza trova per caso la “lista dei desideri” di Florian e scopre dunque che quest’ultimo sogna di poterla baciare un’ultima volta!

Gerry vuole cantare insieme a Shirin una canzone per il compleanno di Erik. La ragazza accetta, ma poi Max le fa notare che Gerry finirà per rovinare lo spettacolo…

Robert capisce subito di aver esagerato con le sue parole nei confronti di Cornelia, ma quest’ultima non intende perdonarlo e mantiene le distanze.

Preoccupata per la sua imminente esibizione, Shirin prova a farsi coraggio bevendo…

Maja nasconde a Florian di aver scoperto il suo “desiderio proibito” e riesce a passare dei momenti spensierati con lui. Dopo la festa di Erik, però, i due tornano a casa insieme e si avvicinano pericolosamente…

Cornelia si rende conto che la presenza di Patrick sta danneggiando il suo rapporto con Saalfeld e chiede dunque al suo ex di andarsene. Nonostante il parere contrario di Ariane, l’uomo decide di partire.