Tempesta d’amore, cast: arriva Constanze, sorellastra di Maja e futura antagonista di…

Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: CONSTANZE è la sorellastra di MAJA

Grandissime novità sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochi giorni assisteremo infatti all’ingresso in scena di un personaggio destinato a stravolgere gli equilibri sia nella stagione attuale sia, soprattutto, nella prossima… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze è la sorellastra di Maja

Fin dal momento del suo ingresso in scena è stato detto chiaramente che Maja (Christina Arends) non è la figlia naturale di Selina (Katja Rosin), benché quest’ultima le abbia fatto da madre in ogni senso. Selina la adottò infatti dopo il matrimonio con Cornelius (Christoph Mory), da cui poi nacquero altri due figli: Pascal e Constanze.

Ebbene, per ora questi personaggi sono stati unicamente citati, ma le cose cambieranno molto presto: nel corso della puntata 3679 al Fürstenhof comparirà infatti improvvisamente Constanze! Una sorpresa che non farà piacere a tutti…

Se ovviamente Selina si rallegrerà per l’inaspettata visita della figlia, per Maja il discorso è molto diverso. Non appena le due sorellastre si incontreranno, infatti, tra loro esploderà una lite furiosa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze futura antagonista

Insomma, sarà fin da subito chiaro che tra Maja e Constanze non corre buon sangue, ma la situazione non farà che peggiorare nel corso del tempo. A sorpresa, infatti, la nuova arrivata perderà la testa per Florian (Arne Löber), dando vita ad un triangolo dalle conseguenze davvero inaspettate…

E non è finita qui! Dopo l’uscita di scena di Maja e Florian, Constanze non solo resterà in scena, ma diventerà uno dei personaggi centrali della diciottesima stagione di Tempesta d’amore, che la vedrà “promossa” ad antagonista ufficiale della protagonista Josie (Lena Conzendorf).

Nonostante le premesse, quello di Constanze non sarà un personaggio interamente negativo: come già avvenuto nel caso di Desirée (Louisa von Spies) o Rosalie (Natalie Alison), infatti, con il tempo dimostrerà di avere anche un lato più umano…

Tempesta d’amore, casting news: Sophia Schiller interpreta Constanze von Thalheim

Il personaggio di Constanze von Thalheim verrà interpretato da Sophia Schiller, attrice austriaca classe 1995 con all’attivo numerose presenze in campo teatrale e televisivo. Con Tempesta d’amore la giovane interprete viennese ha però avuto la sua prima esperienza in una serie televisiva di fama internazionale.

Come vi abbiamo anticipato, Sophia Schiller esordirà nei panni di Constanze con Thalheim nel corso della puntata 3679 e per lei è in arrivo un posto nel cast fisso della soap, tanto che da essere ancora saldamente al centro della scena nelle puntate tedesche della soap (che hanno parecchi mesi di anticipo su quelle italiane).