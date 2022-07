Spoiler tedeschi di Tempesta d’amore: la drammatica confessione di Erik a Josie

Non c’è proprio pace per la povera Josie Klee (Lena Conzendorf)! Dopo la traumatica fine della sua storia con Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e la delusione ricevuta da Leon Thormann (Carl Bruchhäuser), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella protagonista farà infatti una scoperta destinata a stravolgerle la vita. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik, Josie e Yvonne diventano una famiglia

Da tempo vi abbiamo anticipato che la prossima stagione di Tempesta d’amore sarà incentrata su un nuovo personaggio: Josie Klee, la figlia naturale di Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Anni fa questi ultimi ebbero infatti una relazione, ma l’uomo non fu mai informato della nascita di una figlia.

E così, quando la ragazza arriverà a sorpresa al Fürstenhof per conoscere il padre, lui cadrà dalle nuvole. Non ci vorrà però molto prima che Erik inizi a sviluppare per la figlia un affetto sincero, tanto da diventare per lei una figura di riferimento, sempre pronta a sostenerla in qualunque momento.

La situazione migliorerà ulteriormente quando Yvonne e Erik si innamoreranno di nuovo e torneranno insieme, dando così a Josie una vera e propria famiglia. Un fulmine a ciel sereno, però, rovinerà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik non è il padre di Josie

Tutto inizierà durante un torneo a biliardo a cui Josie parteciperà in squadra con il padre. In tale occasione, Erik noterà che la ragazza ha una caratteristica genetica che non ha ereditato né dalla madre né da lui, iniziando così a covare il sospetto che la ragazza possa non essere sua figlia.

Determinato a togliersi quel terribile dubbio, l’uomo effettuerà dunque un test del DNA, che in poco tempo confermerà purtroppo i suoi sospetti: lui e Josie non possono essere imparentati! E ora?

Inutile dire che l’uomo resterà sconvolto di fronte a questa sconvolgente scoperta e affronterà Yvonne, che reagirà con altrettanta sorpresa. La nulla spiegherà infatti al fidanzato di essere sempre stata convinta che fosse lui il padre della figlia. Non per questo, però, Erik la perdonerà…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Josie scopre che Erik non è suo padre

Benché ancora sotto shock, Vogt capirà che Josie merita di conoscere la verità e andrà dunque dalla ragazza per raccontarle tutto. Quando sarà davanti a lei, però, non troverà il coraggio di confessarle di non essere suo padre…

Erik deciderà dunque di mantenere il segreto sulla reale paternità di Josie, ma non riuscirà comunque a nascondere a quest’ultima la propria sofferenza. Vedendo il padre a pezzi, la ragazza inizierà infatti a mettere sotto torchio sia lui che Yvonne fino a che i genitori non avranno altra scelta se non confessarle la verità.

Come prevedibile, Josie rimarrà sconvolta dalla notizia di non essere la figlia biologica di Erik e, ancora di più, dal fatto che Yvonne non ricordi nemmeno il nome dell’uomo con cui l’ha concepita! Chi sarà dunque il vero padre di Josie? E cosa ne sarà dell’amore tra Erik e Yvonne?

(Puntate 3878-83, in onda in Germania dal 25 agosto al 2 settembre 2022)