Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: scoperta shock per ERIK

Una scoperta sconvolgente sta per stravolgere la vita di Erik Vogt (Sven Waasner)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore l’uomo verrà infatti a sapere di non essere il padre biologico di colei che credeva essere sua figlia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik ritrova Josie e Yvonne

Da quando Erik è entrato in scena (ormai mesi fa), tutta la sua famiglia è sempre stata rappresentata dall’amatissimo fratello minore: Florian (Arne Löber). Benché molto diversi, i due sono infatti riusciti a rimanere uniti di fronte a tutte le prove a cui sono stati messi di fronte negli scorsi mesi. La situazione, però, è destinata a cambiare…

Tra qualche mese al Fürstenhof giungeranno infatti due nuovi personaggi destinati a stravolgere la vita di Erik: Yvonne Klee (Tanja Lanäus) e sua figlia Josie (Lena Conzendorf). Ebbene, Yvonne è tutt’altro che una sconosciuta per Vogt: anni fa i due ebbero infatti un’appassionata relazione. Ciò che però l’uomo ignora è che da quella relazione è nata Josie!

Erik si troverà così a doversi confrontare con una figlia ormai adulta di cui non aveva mai saputo nulla. Ciononostante, una volta superato lo shock iniziale, l’uomo comincerà a sviluppare un affetto sincero nei confronti della ragazza, che imparerà ad amare come una figlia.

Le cose, però, sono destinate a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik non è il padre di Josie

Oltre che a Josie, con il tempo Erik si riavvicinerà anche a Yvonne, con cui i vecchi sentimenti torneranno a divampare. Nonostante nel frattempo abbia stretto una relazione con Christoph (Dieter Bach), la Klee finirà infatti per (re)innamorarsi di Vogt, con cui tornerà a formare una coppia.

A quel punto Josie vedrà realizzarsi il suo sogno di avere una famiglia felice. Sogno che però durerà poco! Durante un torneo a biliardo a cui parteciperà insieme alla figlia, Erik noterà infatti che quest’ultima ha una caratteristica genetica che non ha ereditato né dalla madre né da lui…

Sarà così che l’uomo verrà colto da un terribile sospetto: e se Josie non fosse sua figlia? Tormentato da quel dubbio, Vogt deciderà di andare fino in fondo ed effettuerà un test del DNA. Test che, purtroppo, confermerà la sua intuizione: non è lui il padre di Josie! E a quel punto a Erik crollerà il mondo addosso…

Come reagirà Vogt di fronte a questa inaspettata rivelazione? E chi sarà davvero il padre di Josie?

(Puntate 3874-8, in onda in Germania dal 19 al 25 agosto 2022)