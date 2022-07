Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: guai in arrivo per GERRY

Riuscite ad immaginarvi il dolce e generoso Gerry Richter (Johannes Hut) nei panni di un criminale? Inutile dire che lo sforzo di immaginazione richiesto in questo caso è notevole, eppure è ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando il simpatico fratello di Max (Stefan Hartmann) finirà nei guai con la giustizia. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry salva la vita a Shirin!

Fin dal momento del suo arrivo a Bichlheim, Gerry ha colpito tutti con la sua simpatia, che – unita all’innata onestà e al gran cuore di cui è dotato – lo rendono un personaggio assolutamente irresistibile. Se con il tempo è riuscito a farsi amare da tutti intorno a lui, con una persona ha legato in modo particolare: Shirin Ceylan (Merve Çakır). Come sappiamo, il giovanotto è segretamente innamorato della bella ragazza ed è disposto a tutto pur di fare colpo su di lei. E così, quando vedrà che la sua amata rischia di essere investita da un’auto, non esiterà a pararsi davanti al veicolo in corsa pur di proteggerla!

Ebbene, la fortuna sorriderà al giovane Richter, tanto che l’automobilista riuscirà a frenare appena in tempo prima di investirlo in pieno. Gerry e Shirin se la caveranno dunque solo con un brutto spavento, ma saranno comunque determinati a impedire che altre persone possano trovarsi in situazioni simili.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry nei guai con la polizia

I due ragazzi parleranno dunque dell’accaduto con i Sonnbichler e Hildegard proporrà di fare una campagna politica per ottenere l’installazione di un passaggio pedonale nel punto del mancato incidente. Peccato solo che l’iter burocratico durerebbe mesi, così – decisi a risolvere la situazione più rapidamente – Gerry e Shirin decideranno di dipingere loro stessi le strisce pedonali e si metteranno subito all’opera. Il loro senso civico, però, non verrà premiato…

La polizia si metterà infatti subito alla ricerca dell’autore di quell’attraversamento pedonale non regolamentare e, come prevedibile, Gerry non riuscirà a mentire. Il ragazzo confesserà infatti ai Sonnbichler di essere lui il colpevole, tacendo invece sul coinvolgimento di Shirin. Ebbene, pur comprendendo le sue motivazioni, i Sonnbichler spingeranno Gerry a costituirsi alla polizia. E a quel punto per lui saranno guai…