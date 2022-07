Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: eroico salvataggio di GERRY

Momenti ad altissima tensione sono in arrivo sui teleschermi italiani di Tempesta d’amore. Nelle prossime puntate italiane della soap, Gerry Richter (Johannes Hut) dimostrerà infatti di avere un lato eroico inaspettato, salvando la vita di niente altri che la donna che ama: Shirin Ceylan (Merve Çakır). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Shirin si avvicinano

Quando vi abbiamo annunciato il suo ingresso in scena, vi avevamo anticipato che quello tra Gerry e Shirin sarebbe stato un rapporto speciale. Come sappiamo, il fratello di Max (Stefan Hartmann) si è infatti innamorato a prima vista della bella ragazza, riuscendo a sua volta a colpirla con la propria dolcezza e semplicità.

Pur non ricambiando i sentimenti del giovane Richter, la Ceylan ha dunque iniziato a trascorrere parecchio tempo in compagnia del suo spasimante, imparando ad apprezzarne le qualità andando oltre al suo deficit cognitivo. Durante una gita insieme al lago, Shirin ha infatti capito quanto sia grande il cuore di Gerry ed ha dunque stretto con quest’ultimo un’amicizia sincera. Per il giovanotto, però, la Ceylan resterà molto più di un’amica…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry salva Shirin

Nonostante i tentativi di Max di convincerlo di non avere speranze con Shirin, Gerry continuerà infatti a sperare di poter un giorno conquistare il cuore della sua bella. Ma come? Non sapendo come fare colpo, il ragazzo chiederà dunque consiglio ad Erik (Sven Waasner), che gli rivelerà un segreto: le donne amano i gesti eroici!

Rincuorato, il giovane Richter penserà a come mettere in pratica il consiglio dell’amico per mostrare alla Ceylan il proprio lato coraggioso. Una ricerca che durerà poco! Il destino farà infatti sì che al giovanotto si presenti presto l’occasione perfetta…

Tutto inizierà quando Shirin si prenderà cura della piccola Chantal, la dolce maialina che i Sonnbichler hanno adottato come animaletto da compagnia. Ebbene, quando il simpatico quadrupede si allontanerà, la ragazza la inseguirà in mezzo alla strada, senza accorgersi che un’auto sta sopraggiungendo a tutta velocità…

E così, quando Gerry si accorgerà quanto sta accadendo, non esiterà a gettarsi in mezzo alla strada per fermare il veicolo prima che colpisca Shirin! Un gesto che, inutile dirlo, lascerà il segno…