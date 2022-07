Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’amare scoperta di HANNES

Possono due rivali in amore essere amici? È quello che si chiederanno Florian Vogt (Arne Löber) e Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E la risposta sarà tutt’altro che scontata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes dà tutto per aiutare Florian

Al momento del loro primo incontro, tra Florian e Hannes era scattata un’immediata simpatia. Quello che sembrava il preludio ad una bella amicizia, però, è stato rovinato da un’amara scoperta: i due uomini sono entrambi innamorati di Maja von Thalheim (Christina Arends)!

Nell’arco di poco tempo la ragazza – che si era da poco lasciata con Vogt – ha iniziato una relazione proprio con Fröhlich, spezzando il cuore del povero guardacaccia. Ciononostante, quando i due fidanzatini si sono trovati in pericolo, Florian non ha esitato un istante prima di mettere a rischio la propria vita pur di salvarli.

Il risultato lo conosciamo tutti: in seguito a quel coraggioso intervento il giovane Vogt ha contratto una gravissima infezione che lo ucciderà nell’arco di poche settimane senza una cura adeguata. E così, in segno di riconoscenza, Hannes ha deciso di investire tutto ciò che ha nella ricerca di un farmaco che possa far guarire il suo salvatore. Lo attende, però, una delusione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian vuole baciare Maja

Benché grato a Hannes per il suo sostegno, Florian sarà comunque consapevole del fatto che le sue possibilità sono comunque scarse e deciderà dunque di stilare una lista dei suoi ultimi desideri nella speranza di poterli realizzare prima che sia troppo tardi.

Ebbene, quando Maja lo scoprirà farà di tutto per fare realizzare i sogni del suo ex, arrivando a buttarsi insieme a lui da un aereo! Un’avventura che finirà per farli avvicinare molto più di quanto preventivato…

In seguito a quella giornata, infatti, Florian aggiungerà un ultimo desiderio alla sua lista: baciare Maja ancora una volta prima di morire!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Hannes scopre che Florian vuole baciare Maja

Ovviamente il ragazzo non farà parola a nessuno di quel desiderio proibito e continuerà a mantenere dei rapporti amichevoli con Hannes. Nel frattempo quest’ultimo si metterà alla ricerca di nuovi fondi per finanziare le ricerche del professor Berthold e avrà un’idea geniale: organizzare una serata di beneficienza.

Dopo essersi assicurato l’appoggio di Werner (Dirk Galuba) e Selina (Katja Rosin), Hannes si metterà dunque alla ricerca di Florian per pensare insieme a lui come realizzare un video promozionale. Prima di poter parlare con Vogt, però, troverà casualmente la lista dei desideri di quest’ultimo, scoprendo così che il guardacaccia vuole baciare la sua fidanzata! Come reagirà Fröhlich di fronte ad un simile tradimento?