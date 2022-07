Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: torna la pace tra MICHAEL e ROSALIE

Sono tempi burrascosi per Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Rosalie Engel (Natalie Alison)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questa bellissima coppia dovrà infatti affrontare la sua prima vera crisi. L’amore, però, riuscirà a prevalere… Ecco infatti cosa ci attende negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie e Michael in crisi

Da quando si sono rimessi insieme a dieci anni dal loro primo incontro, Michael e Rosalie non hanno mai dovuto affrontare una vera e propria crisi di coppia… almeno fino ad ora! L’inaspettato avvicinamento della donna a Christoph Saalfeld (Dieter Bach) sta infatti mettendo a dura prova il legame dei due fidanzati…

Come sappiamo, alcuni giorni fa l’albergatore ha baciato a sorpresa la bella Engel, per poi proporle di avere una relazione segreta. Lei ovviamente ha rifiutato l’offerta, ma ha comunque continuato a frequentare lo spasimante (anche se solo per lavoro) e ha tenuto nascosto tutto al fidanzato.

Il risultato? Quando Michael scoprirà non solo che tra la sua amata e Christoph c’è stato un bacio, ma che la donna gli ha mentito per giorni, si sentirà doppiamente tradito…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael perdona Rosalie

Sconvolto per quella rivelazione inaspettata, il medico avrà un furioso litigio con la fidanzata e poi – furioso – lascerà l’appuntamento che condivide con lei per passare la notte da solo al Fürstenhof. E a quel punto la Engel si preoccuperà…

Ebbene, il caso vorrà che il giorno dopo Michael incontrerà una persona che ha purtroppo avuto un’esperienza molto simile alla sua: Robert (Lorenzo Patané)! Come sappiamo, quest’ultimo ha perso la moglie proprio a causa di Christoph e potrà dunque immedesimarsi nella situazione dell’amico.

Il risultato? Proprio grazie ai consigli di Robert, Michael deciderà di perdonare Rosalie e provare a fare un passo verso di lei. A sorpresa, anche Christoph favorirà il riavvicinamento della coppia, seppur in un modo che ferirà il medico. Tutto dunque risolto? In realtà no! Il sereno tra Niederbühl e la Engel, infatti, non durerà a lungo…