Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: guai tra MICHAEL e ROSALIE

Quando manca la fiducia, qualunque relazione si incrina. È quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Rosalie Engel (Natalie Alison). Ecco infatti cosa ci attende negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie confessa a Michael il bacio con Christoph

Uno dei triangoli più sorprendenti degli ultimi mesi sta finalmente per entrare nel vivo! Come sappiamo, da qualche giorno tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Rosalie Engel si è creata una vicinanza che fino a poco fa sarebbe stata inimmaginabile, tanto che tra i due è scattato il bacio!

In realtà l’iniziativa è partita dall’albergatore, che è stato poi prontamente respinto dalla bella barista. Ciononostante, non solo l’uomo non ha desistito, ma lei non ha assolutamente chiuso i rapporti con lui… anzi!

Poco dopo il bacio incriminato, i due hanno infatti trascorso una serata insieme a Monaco e, anche se in tale occasione non accadrà nulla di sconveniente, Rosalie deciderà di tacere l’accaduto con il fidanzato. I segreti, però, durano poco…

Eh sì perché Michael non solo verrà a sapere della serata segreta della compagna, ma scoprirà anche che quest’ultima ha rifiutato di accompagnare Christoph in un viaggio di lavoro a Parigi. Insospettito, il medico metterà dunque sotto pressione la sua amata, fino a che lei non gli confesserà il bacio con Saalfeld!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael sconvolto, non torna a casa!

Inutile dire che il medico rimarrà sconvolto non solo per l’accaduto in sé, ma soprattutto per il fatto che la donna glielo ha tenuto nascosto per tutto quel tempo. E così, nonostante i tentativi di Rosalie di spiegargli di non avere colpa per quel bacio rubato, Michael non riuscirà a perdonarla…

Dopo la dura discussione con la fidanzata, l’uomo lascerà dunque il loro appartamento e non vi farà ritorno per tutta la notte, finendo per far preoccupare la Engel. Cosa sarà accaduto?

Ebbene, in realtà Michael trascorrerà semplicemente la notte al Fürstenhof nella speranza di far sbollire la rabbia e schiarirsi le idee. E il caso vorrà che l’indomani incontri una persona che proprio a causa di Christoph ha perso l’amore della sua vita: Robert (Lorenzo Patané)!

Il medico avrà la forza di perdonare la fidanzata oppure per loro sarà davvero finita?