Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: Robert sotto accusa

Per separare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller), Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è disposta a tutto e lo dimostrerà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady proverà infatti a separare i due innamorati con un crudele intrigo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert geloso di Patrick e Cornelia

Da quando Ariane ha deciso di conquistare Robert, il suo obiettivo primario è diventato separare quest’ultimo da Cornelia. Ma come riuscire a dividere due persone che si amano? La risposta è semplice: facendo leva sulle loro debolezze!

Ben sapendo che il punto debole di Saalfeld è la sua gelosia, la Kalenberg ha infatti portato al Fürstenhof l’ex amante della Holle, nonché l’uomo con cui quest’ultima tradì il marito: Patrick Krieger (Peter Schorn).

Spinto dalla dark lady, il nuovo arrivato ha dunque iniziato prima a corteggiare Cornelia e poi a provocare Robert, riuscendo effettivamente a far litigare i due fidanzati. Per presto, però, Ariane capirà di dover rincarare la dose.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Patrick accusa Robert di averlo picchiato

Benché delusa dal fidanzato (che – in un attacco di gelosia – arriverà ad insinuare che lei possa tradirlo con Patrick), Cornelia capirà infatti che la presenza di Patrick sta mettendo a dura prova il suo rapporto con Robert e chiederà dunque al suo ex di andarsene. Ariane, però, ha già pronto il piano B…

La dark lady obbligherà infatti Krieger non solo a non lasciare Bichlheim, ma a provocare Robert a tal punto da spingerlo a colpirlo. Purtroppo per loro, però, Saalfeld dimostrerà di avere molto più autocontrollo del previsto e non alzerà un dito contro il “rivale”. E ora?

Per nulla disposta ad arrendersi, ancora una volta Ariane farà di testa sua: colpirà lei stessa Patrick procurandogli un occhio nero e poi lo costringerà ad accusare Robert di averlo picchiato per gelosia! Come reagirà Cornelia di fronte ad un’accusa così infamante?