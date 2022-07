Terra amara, anticipazioni 11 luglio: Yilmaz arrestato e disperato, Zuleyha cosa farà?

Anticipazioni puntata n. 7 di Terra amara di lunedì 11 luglio 2022

Demir parte per un viaggio di lavoro, intanto Hunkar telefona alle forze dell’ordine per segnalare che Yilmaz si trova in casa sua. Yilmaz recupera intanto i documenti e decide di sotterrarli in un campo della tenuta. Quando nella notte arrivano alla tenuta, i militari arrestano Yilmaz, sempre più turbato.

Zuleyha cerca di seguire Yilmaz fino in prigione, pur di stare con lui un’ultima volta, ma i due fidanzati non possono fare altro che tenersi per mano. Hunkar riaccompagna Zuleyha a casa e si occupa di lei, dicendole anche che sa che lei e Yilmaz non sono fratelli e che aspetta un bambino. È quello il momento in cui Zuleyha racconta a Hunkar tutta la sua storia.