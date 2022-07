Terra amara, anticipazioni 14 luglio 2022: Zuleyha, il triste giorno delle nozze!

Anticipazioni puntata n. 10 di Terra amara di giovedì 14 luglio 2022

Zuleyha non vorrebbe accettare la proposta nuziale di Demir, ma viene ricattata da Hunkar: se non sposerà il ragazzo e non gli farà credere che il figlio è suo, Yilmaz morirà. Così Zuleyha deve accettare il matrimonio e viene presentata in società. Al circolo, per giustificare le umili origini di Zuleyha, Hunkar racconta di aver scoperto che la ragazza giunge da una famiglia nobile decaduta e che ha solo una prozia.

Il giorno delle nozze, Zuleyha è depressa e decide di togliersi la vita, gettandosi nel canale. Sarà Hunkar a ritrovarla: la donna, di nascosto, la riporta alla villa e le fa indossare il suo vecchio abito da sposa, visto che quello acquistato a Parigi è bagnato fradicio e inutilizzabile…