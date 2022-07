Terra amara, anticipazioni 15 luglio 2022: Demir porta a letto Zuleyha, lei è disperata!

Anticipazioni puntata n. 11 di Terra amara di venerdì 15 luglio 2022

Nel corso dei festeggiamenti per il matrimonio, Sermin cerca l’abito da sposa acquistato a Parigi, ma non riesce a trovarlo. Hunkar decide di macchiare le lenzuola per provare la verginità di Zuleyha, ciò mentre la scalata sociale della ragazza infastidisce Saniye. Zuleyha abbandona anticipatamente la festa e si trasferisce in camera; Hunkar le dice che un giorno capirà che una mamma fa di tutto per i suoi figli, intanto Zuleyha piange pensando a cosa sta per succedere in quella stanza.

In prigione, Yilmaz sta emotivamente male: l’uomo non riceve alcuna lettera da Zuleyha e viene pure preso in giro dagli altri prigionieri. Una volta rimasti soli nella camera da letto, Demir dice a Zuleyha di essere conscio che lei non lo ama ma le promette che la farà felice; poi, ignaro dello stato d’animo della nostra protagonista, la porta a letto. Nella notte, a Demir giunge una telefonata e così lui corre alla stazione di polizia, dove il suo testimone Cengaver è in stato di fermo a causa di un incidente. Zuleyha si dispera sapendo di aver tradito Yilmaz.