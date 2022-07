Terra amara, anticipazioni 18 luglio: Zuleyha chiede di Yilmaz ma non sa che…

Trama puntata n. 12 di Terra amara di lunedì 18 luglio 2022

Hunkar riesce a liquidare il ricattatore Veli, ma teme che busserà ancora alla sua porta. Gaffur viene ricompensato con dei soldi per acquistare dei terreni messi in vendita; lui fa festa con Saniye, per quanto si fosse impegnato a non dirle niente. Zuleyha e Demir rientrano dal viaggio di nozze, con lei che subito corre a chiedere a Gulten se Yilmaz le ha scritto. Yilmaz però non può comunicare con lei: è controllato da Cedvet (il direttore della prigione al soldo di Hunkar) e quindi le sue lettere vengono bruciate.

La gravidanza di Zuleyha insospettisce molti dei personaggi della serie, tanto che non tutti pensano che lei sia incinta di Demir. Proprio quest’ultimo si rende conto che la ragazza non è felice, cosa di cui le chiede più volte conferma…