Terra amara, anticipazioni 19 luglio 2022: Zuleyha capisce di essere stata tradita!

Trama puntata n. 13 di Terra amara di martedì 19 luglio 2022

Gulten scopre che Yilmaz sarà condannato a morte e ne parla a Zuleyha, che a quel punto capisce di essere stata tradita da Hunkar e Demir. Di conseguenza, la ragazza decide lascia di nascosto (di notte) la tenuta per andare da Yilmaz ad Istanbul, il tutto con l’aiuto di Sabahattin.

Hunkar fa il possibile affinché Yilmaz venga condannato e dunque ostacola la sua richiesta di ricorso in appello. In carcere, Yilmaz studia un piano di evasione con l’aiuto di Suleyman, che però lo accoltella. Che questo faccia parte del piano per evadere?