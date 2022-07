Terra amara, anticipazioni 22 luglio 2022: Yilmaz riconsegnato alla giustizia ma…

Trama puntata n. 16 di Terra amara di venerdì 22 luglio 2022

Dopo che Yilmaz viene riconsegnato alla giustizia, Hunkar regala molti soldi a Gaffur come ricompensa per averle salvato la vita. Gulten, che ha visto i due intenti a trascinare il corpo inerme di Yilmaz, pensa che quel denaro rappresenti la ricompensa per aver ucciso Yilmaz; così, in preda al nervosismo, si scaglia contro il fratello, che immediatamente la schiaffeggia. L’assenza di Gulten nella villa fa insospettire Zuleyha, che va da lei per avere informazioni su Yilmaz ma non avrà le risposte che cerca. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.