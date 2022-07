Trama puntata n. 18 di Terra amara di martedì 26 luglio 2022

Successivamente al licenziamento, Saniye ha bisogno di sfogarsi con Gulten e Fadik, mentre Gaffur la prende a schiaffi e le ordina in modo perentorio di scusarsi con Zuleyha. Demir, mentre è intento a illustrare a Cengaver i piani per il caseificio, riceve una telefonata dal carcere: Yilmaz è stato dimesso e si trova in prigione. Gaffur porta Fadik a chiedere perdono a Zuleyha. Hunkar vuole che anche Saniye si scusi per evitare di essere licenziata ma non intende sentire ragioni; a quel punto Gaffur la manda fuori casa, non considerandola più sua moglie.

Demir e Sait si mettono d’accordo per eliminare Yilmaz. In prigione giunge nel frattempo Fekel, che elargisce denaro a tutti, ma Yilmaz rifiuta i suoi regali. Gaffur trascina Saniye a chiedere perdono in ginocchio a Zuleyha. Quest’ultima la perdona ma la avvisa anche che la prossima volta sarà Demir a decidere il da farsi. Zuleyha ringrazia Hunkar, la quale le spiega che Demir si occupa dei doveri dei lavoratori mentre lei sovrintende ai doveri dello staff della villa. Saniye, intanto, è molto scossa e Gulten cerca invano di consolarla. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.