Terra amara, anticipazioni 27 luglio 2022: Yilmaz salvato in extremis!

Trama puntata n. 19 di Terra amara di mercoledì 27 luglio 2022

In prigione un uomo assoldato da Demir tenta di far fuori Yilmaz, che tuttavia viene salvato da Fekeli, un detenuto più anziano. Tra i due c’è subito simpatia e fiducia. Sermin, con la scusa di ridare a Demir un orologio di suo padre, chiede al cugino il denaro per mantenere la figlia Betul, studentessa in Francia. Demir però si arrabbia per via delle frequenti richieste economiche della parente e le dice che l’unica soluzione per ripagare i suoi debiti è quella di accettare un’offerta di acquisto per la villa della donna.

Sermin pensa che dietro al comportamento di Demir ci sia Zuleyha e per questo motivo prova a metterle Saniye contro. Demir apprende che, grazie alla nuova legge sull’amnistia, Yilmaz riuscirà a uscire dal carcere; tale consapevolezza lo spinge a recarsi a Istanbul con l’intenzione di sistemare la situazione di persona.. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.