Terra amara, anticipazioni 28 luglio 2022: Zuleyha cade dalle scale e partorisce ma…

Trama puntata n. 20 di Terra amara di giovedì 28 luglio 2022

Demir fa il possibile e l’impossibile per far rimanere nel carcere di Istanbul il povero Yilmaz. Ma, per merito all’amnistia, Yilmaz riesce a ottenere nuovamente la sua libertà. Demir reagisce male, sapendo che ora Yilmaz sicuramente vorrà riprendersi Zuleyha. Quindi, l’uomo si rivolge a dei delinquenti locali per cercarlo. Intanto continua l’invidia di Saniye nei confronti di Zuleyha e soprattutto verso la nascita del suo bambino.

Il piccolo rappresenta per Sermin la perdita dell’eredità che spettava a sua figlia Betul, così lei e Saniye fanno un patto: porteranno nella stanza da letto di Zuleyha un serpente velenoso che uccida sia lei e sia la vita che porta in grembo. Ma non andrà così: Zuleyha, spaventata dal serpente, scappa e cade per le scale; dopo lo svenimento, inizia il travaglio del parto e tutti pensano che il trauma le abbia causato un parto prematuro. Sabahattin, dopo il parto, va a visitare Zuleyha e capisce che il bambino non è affatto nato prima del previsto… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.