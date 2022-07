Terra amara, anticipazioni 29 luglio 2022: Yilmaz morto? Ecco chi l’ha curato…

Trama puntata n. 21 di Terra amara di venerdì 29 luglio 2022

Demir ha sparato a Yilmaz ma non sa che il nostro protagonista non è morto. Il giovane rivela quello che ha fatto a Hunkar e incarica Gaffur di effettuare la ricerca del cadavere. Gulten intanto presta soccorso a Yilmaz e lo affida a Sabahattin, che riesce a salvarlo. Gaffur intuisce che Yilmaz è vivo e ne parla a Demir. Sermin ritiene che Adnan sia nato prematuro e in seguito a rapporti prematrimoniali fra Demir e Zuleyha. La nonna dice che Zuleyha è caduta dalle scale, con Gulten che accusa Saniye di essere complice di Sermin nel tentativo di farla abortire.

Demir racconta a Cengaver un falsa verità, convincendolo che Yilmaz è il fratellastro di Zuleyha che ha tentato di venderla e abusare di lei. L'uomo minaccia Gaffur di essergli complice, pena la morte. Nel frattempo, Fekeli arriva a Cukurova per regolare vecchi conti con gli Yaman….