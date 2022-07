Uno strano stratagemma nelle prossime puntate di Terra amara: ecco chi inscena la sua morte

Strane manovre da parte di Ali Rahmet Fekeli nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Deciso a fare il possibile per vendicarsi di Hünkar e suo figlio Demir Yaman, l’uomo deciderà infatti di trasformare Yilmaz Akkaya nel suo “figlioccio” ma, ad un certo punto, dovrà persino inscenare la sua morte. Vediamo insieme per quale motivo…

Terra Amara, trame: Fekeli dona una fabbrica a Yilmaz

Se vi è capitato di leggere i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete già che Fekeli conoscerà Yilmaz in carcere e resterà turbato appena scoprirà che anche lui ha un conto in sospeso con Yaman a causa di Zuleyha, la donna che amava e che Demir gli ha rubato con vari inganni. Nel momento in cui tornerà a Çukurova (avendo ottenuto la grazia proprio come il nostro protagonista), Fekeli avrà dunque un unico obiettivo: vendicare le varie ingiustizie che Hunkar e l’erede gli hanno fatto patire.

Non a caso, come prima cosa, Ali Rahmet “convertirà” Yilmaz nel suo figlioccio, dandogli ospitalità nella sua immensa tenuta, e gli regalerà una fabbrica con la finalità di renderlo un imprenditore a tutti gli effetti in grado di contrastare Demir. Da qui, la storyline comincerà dunque a complicarsi…

Terra Amara, news: Demir indaga su Yilmaz

Eh sì: dato che non riuscirà a comprendere come Yilmaz sia riuscito ad arricchirsi in così poco tempo, Demir avrà come la sensazione che il suo nemico abbia incontrato qualcuno in grado di aiutarlo, motivo per cui chiederà al fidato Cengaver di procurargli un registro degli uomini più potenti della sua zona.

Appena avrà tra le mani i vari fogli, Demir si farà scuro in volto quando leggerà il nome di Ali Rahmet Fekeli, ossia l’uomo che è stato accusato più di vent’anni prima per l’omicidio del padre Adnan. A quel punto Cengaver lo riporterà alla calma per evitare che possa commettere sciocchezze, sta di fatto però che Demir resterà molto turbato.

Terra Amara, spoiler: Fekeli inscena la sua morte

In ogni caso, uno strano stratagemma eviterà almeno per ora rappresaglie da parte di Demir: vi anticipiamo che, proprio quel giorno, Fekeli farà pubblicare sul giornale il suo necrologio, inscenando di fatto il suo decesso.

Da un lato la notizia rasserenerà Demir, che comunque vorrà scoprire da cosa sia scaturita la ricchezza di Yilmaz, dall’altro la notizia della morte verrà accolta stranamente da Hünkar, che farà di tutto per nascondere il suo turbamento al figlio… Ma per quale motivo? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.