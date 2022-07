Yilmaz di Terra amara ritrova suo figlio e prova uno strano affetto verso di lui…

La sparizione del piccolo Adnan movimenterà le prossime puntate italiane di Terra Amara. Tra qualche settimana, la vecchia Azize (Serpil Tamur) deciderà infatti di portare il figlio di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) a fare una passeggiata nei campi ma, a causa della sua demenza senile, lo abbandonerà tra le sterpaglie. Da quel momento, si perderanno completamente le tracce del bambino…

Terra Amara, news: Demir vuole trovare Adnan ad ogni costo

Le anticipazioni segnalano che tutta la tenuta Yaman incomincerà le ricerche di Adnan, in primis il “padre” Demir (Murat Ünalmış), aiutato dal miglior amico Cengaver (Kadim Yaşar) e dai suoi uomini più fidati, compreso Gaffur (Bülent Polat). Dopo diverse ore, il Yaman Senior sembrerà dunque trovare una pista, visto che gli verrà comunicato che Muzlu, uno dei suoi operai, è stato visto nelle sterpaglie mentre spingeva la carrozzina di un neonato.

Ovviamente, Demir andrà subito nei rifugi degli operai in cerca di una spiegazione e per l’occasione utilizzerà dei metodi piuttosto bruschi. Nessuno avrà però idea di dove si trovi Adnan, visto che non sarà stato Muzlu a prenderlo ma un pastore piuttosto simile a lui. A risolvere per primo l’arcano sarà infatti Yilmaz (Uğur Güneş)…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz “salva” Adnan e…

Eh sì: ormai diventato a tutti gli effetti il “figlioccio” dell’ex compagno di cella Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), Yilmaz avrà modo di apprendere dai giornali la notizia della sparizione di Adnan e, anche se ignorerà di essere il padre del bambino di Züleyha, deciderà di fare il possibile per incontrarlo. Proprio per questo, Yilmaz andrà nei campi degli operai e, grazie a Nazirè, capirà che il piccolino è finito nelle mani di un pastore e di sua moglie, ancora scossi per la morte del loro figlio avvenuta circa un mese prima (subito dopo il parto).

Da un lato emergerà che Nazirè non ha parlato con Demir perché aveva paura che il signore arrivasse ad uccidere i due “responsabili” del rapimento, dall’altro Yilmaz si metterà nei panni dei due malcapitati e comprenderà che hanno agito in tal modo poiché pensavano che Adnan fosse stato semplicemente abbandonato in quanto orfano. Proprio per tale ragione, Yilmaz si presenterà a casa dei due e, seppur faticando, riuscirà a farsi restituire Adnan.

Terra Amara, trame: Yilmaz vede il figlio per la prima volta!

Tutto questo a quali risvolti porterà? Grazie al particolare “salvataggio”, Yilmaz avrà per la prima volta l’occasione di vedere suo figlio, per il quale sembrerà nutrire sin da subito uno “strano” e inconsapevole affetto.

Ovviamente, Yilmaz farà in modo che Adnan possa ritornare tra le braccia di Züleyha. La breve sparizione del bimbo metterà però Demir di nuovo in cattiva luce agli occhi dei suoi operai, visto che il padre di Muzlu sarà morto di infarto dopo la discussione avuta col signore mentre cercava di ritrovare il suo “erede”. Inevitabilmente tutti i dipendenti se la prenderanno con Demir e lo considereranno responsabile della tragedia. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.