Spoiler Terra amara: il piccolo Adnan viene rapito! Chi l’ha preso con sé?

Una potenziale tragedia sconvolgerà Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La protagonista della telenovela dovrà infatti fare i conti con l’improvvisa sparizione del figlioletto Adnan. Cerchiamo dunque di capire meglio come comincerà la storyline…

Terra Amara, spoiler: Adnan sparisce nel nulla

Come sapete, Adnan è il figlio di Züleyha e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), che la donna farà passare come il legittimo erede del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) per via del ricatto subito da Hünkar (Vahide Perçin). Un pomeriggio, la stessa Züleyha deciderà di fare merenda in compagnia della suocera e della “nonnina” Azize (Serpil Tamur), ma non sa a cosa andrà incontro…

Fatto sta che, ad un certo punto, sia Hünkar e sia Züleyha si allontaneranno per qualche secondo dal giardino, lasciando il piccolo Adnan da solo con Azize. Quest’ultima deciderà di fare una passeggiata con il neonato ma, per via dei suoi problemi di età, lo abbandonerà in mezzo alle sterpaglie, dimenticandosi di averlo portato via dalla tenuta.

Terra Amara, news: chi ha preso il piccolo Adnan

Mentre a villa Yaman Hünkar e Züleyha si dispereranno appena capiranno che il bambino è scomparso e cercheranno di interrogare inutilmente Azize, un misterioso uomo – che non vedremo mai inquadrato in volto – troverà Adnan, ancora all’interno della carrozzina, e lo porterà via!

Neanche a dirlo, il personaggio in questione non riconsegnerà Adnan alla sua famiglia, cosa che spingerà il preoccupatissimo Demir a interrogare nuovamente – e in malo modo – i suoi dipendenti quando Gaffur (Bülent Polat) lo metterà al corrente del fatto che un residente della zona è stato visto insieme al bimbo.

Tale versione non corrisponderà però alla verità e dunque Adnan sembrerà davvero scomparso nel nulla, generando un forte stato d’ansia in Züleyha (che verrà addirittura chiusa da Hünkar nella sua stanza affinché non vada incautamente a cercarlo).

Terra Amara, trame: Demir crede che Yilmaz abbia rapito Adnan

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Dato che soltanto il giorno prima aveva cercato di bruciarlo vivo, Demir inizierà a pensare che sia stato Yilmaz a rapire Adnan, ma non avrà affatto idea di dove cercarlo.

Forte del suo sospetto, che in realtà non sarà supportato da alcun tipo di prova a riguardo, il Yaman Senior darà quindi ordine ad alcuni suoi uomini di rintracciare quanto prima Yilmaz, ignorando che l’uomo ha trovato alloggio nella tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Comunque sia, i telespettatori non potranno fare a meno di porsi una domanda in questa fase della storia: chi ha rapito Adnan e quali sono le sue intenzioni?