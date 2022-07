Spoiler Terra amara: le scuse di Zuleyha a Demir, ma Hunkar non ci crede…

Appena scoprirà che il suo amato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non è morto nel corso di un incendio scoppiato in carcere, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) cercherà di fuggire dal suo matrimonio infelice con Demir Yaman (Murat Ünalmıs). Tuttavia, nelle prossime puntate di Terra Amara, la situazione diventerà sempre più complicata e la giovane protagonista della telenovela turca sarà costretta a fare un passo indietro…

Terra Amara, news: ecco come Züleyha scoprirà che Yilmaz è vivo

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Züleyha scoprirà che Yilmaz è vivo nel corso di una festa tra imprenditori organizzata a Cukurova, luogo dove Yilmaz potrà presentarsi perché il “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), il suo vecchio compagno di cella, lo renderà proprietario di una prestigiosa fabbrica.

A quel punto, visto che le verrà impedito di parlare con Yilmaz, Züleyha cercherà di essere completamente sincera con Demir e, dopo essersi buttata dall’automobile in corsa, gli dirà che Akkaya non è suo fratello ma colui che considera a tutti gli effetti suo marito. La discussione, piuttosto infuocata, verrà però interrotta da un malore della Altun, che – ferita in volto e nel corpo per via della caduta – verrà poi visitata dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın).

Terra Amara, trame: Züleyha ricattata da Hünkar

Ad ogni modo, il destino crudele continuerà ad accanirsi contro la povera Altun: appena dichiarerà di essere disposta a rivelare a Demir che il piccolo Adnan non è suo figlio, Hünkar (Vahide Perçin) passerà alle maniere forti e ricatterà la nuora, sottolineando che per lei sarà impossibile dimostrare che il bambino non è l’erede di Demir e che quest’ultimo farebbe di tutto, in quel caso, per rovinare l’esistenza sia a lei e sia a Yilmaz.

In evidente difficoltà, Züleyha chiederà quindi aiuto a Sabahattin che, oltre a mentirle dicendole che non sapeva affatto che Yilmaz fosse ancora vivo, la inviterà a non commettere alcun tipo di azzardo contro i Yaman, dato che sono i signori delle terre in cui vive e hanno tutti i mezzi a loro disposizione per farla pagare a chi non rispetta le loro “regole”. Insomma, la ragazza sarà sempre più isolata e, proprio per tale ragione, sarà costretta a rivedere i suoi piani…

Terra Amara, spoiler: Züleyha chiede perdono a Demir e…

Eh sì: per il bene del piccolo Adnan, Züleyha deciderà di sacrificare nuovamente la sua felicità e, dopo essersi rappacificata con Hünkar, affronterà Demir e gli chiederà perdono per come si è comportata dopo la scoperta shock su Yilmaz. Tra i due coniugi si instaurerà dunque un dialogo aperto, tant’è che anche il Yaman Senior chiederà scusa alla consorte per averle nascosto sia che sapeva che Yilmaz non era suo fratello e sia che non era morto in carcere mesi prima.

Tuttavia, la maggiore sorpresa la riserverà Züleyha quando dirà a Demir di aver compreso che non può vivere senza di lui e che lo ama. Tali parole, del tutto inaspettate, piaceranno al Yaman, ma desteranno più di un sospetto in Hünkar, totalmente convinta che la nuora stia mentendo… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.