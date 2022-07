Spoiler Terra amara: grande sorpresa per Zuleyha e Yilmaz!

Anche se il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) farà di tutto per nasconderglielo, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara la sfortunata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) scoprirà che il suo amato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) è ancora vivo. Vediamo insieme come succederà…

Terra Amara, news: Yilmaz “diventa” il figlioccio di Fekeli

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Yilmaz otterrà la grazia e potrà uscire di prigione. Ovviamente, l’uomo si recherà immediatamente a Çukurova per parlare con Züleyha e comprendere meglio per quale motivo lei abbia sposato Demir, ma quest’ultimo glielo impedirà cercando di ucciderlo.

Yilmaz riuscirà a salvarsi grazie all’intervento della domestica Gülten (Selin Genç) e in un secondo momento riporterà a casa dopo un rapimento il piccolo Adnan, ossia il figlio di Züleyha di cui ignorerà di essere il padre (perché il bambino sarà stato fatto passare come l’erede di Demir).

Inoltre, Yilmaz potrà contare sulla protezione del vecchio compagno di cella Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che lo convertirà nel suo “figlioccio” perché avrà più di un conto in sospeso con i Yaman…

Terra Amara, trame: Fekeli “regala” una fabbrica a Yilmaz

Accusato vent’anni prima dell’omicidio di Adnan, il padre di Demir, Fekeli spiegherà a Yilmaz che lo vuole al suo fianco nella guerra contro i Yaman, ma preciserà che non dovrà scorrere sangue per nessun motivo. Fekeli vorrà infatti vendicarsi dei proprietari terrieri in maniera molto più ingegnosa, tant’è che come primo passo affiderà una fabbrica all’incredulo Yilmaz, spiegandogli che ora tutto ciò che gli appartiene è anche suo.

Grazie al passaggio di proprietà concessogli dal “padrino”, Yilmaz verrà dunque invitato ad una prestigiosa festa dove presenzieranno tutti gli imprenditori più importanti di Çukurova e, ovviamente, alla stessa parteciperà anche Demir, che per l’occasione deciderà di portarsi dietro anche la moglie Züleyha, il figlioletto e la madre Hünkar (Vahide Perçin).

Sarà quindi in quella circostanza che la Altun scoprirà che Yilmaz non è morto in un incendio scoppiato in carcere, come invece le era stato fatto credere!

Terra Amara, spoiler: Züleyha scopre che Yilmaz è vivo e…

Appena se lo ritroverà di fronte, Züleyha sarà completamente sotto shock e capirà di essere stata ingannata sia dalla suocera e sia dal marito. Demir la porterà ovviamente via dalla festa prima che possa parlare con Yilmaz, ma la donna si butterà via dalla macchina in corsa durante il tragitto verso il ritorno a casa pur di rincontrare il suo amato.

Visto che si ferirà al volto e alle braccia per via della caduta, Züleyha verrà soccorsa dal consorte e, prima di perdere i sensi, specificherà che nel suo cuore sarà sempre Yilmaz suo marito e che nessuno potrà cancellare l’amore eterno che sente nei suoi confronti. Tali parole creeranno dolore in Demir che, ormai ossessionato, la riporterà con sé a casa e la farà curare dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın).

Ma in tutto ciò, invece, come reagirà Yilmaz? In un dialogo con Fekeli, il nostro protagonista ammetterà di avere avuto l’impressione che la sua ex sia felice al fianco di Demir e non si capaciterà di come possa averlo dimenticato nonostante le promesse d’amore che si erano rivolti a vicenda.

Tuttavia, Fekeli si mostrerà saggio di fronte alle parole del figlioccio e lo porterà a pensare che non è affatto detto che Züleyha sia contenta della sua vita, anche se per mettere a tacere le malelingue deve sorridere nelle situazioni mondane. Yilmaz darà quindi il beneficio del dubbio a Züleyha grazie all’intercessione del “padrino”? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.