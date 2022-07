Spoiler Terra amara: l’avventuroso parto di Zuleyha

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, un terribile piano organizzato da Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) con la complicità della governante Saniye Taşkın (Selin Yeninci) farà sì che Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) partorisca prima del previsto. Una vera e propria emergenza che, fortunatamente, non si trasformerà in tragedia.

Terra Amara, news: Züleyha cerca di licenziare Saniye e Fadik

Le anticipazioni segnalano che la storyline inizierà quando saranno ormai passati sette mesi dal matrimonio tra Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Züleyha, con quest’ultima che crederà erroneamente – poiché ingannata dal marito – che il suo amato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sia morto a causa di un incendio scoppiato in carcere.

Anche se ormai si sarà rassegnata all’idea di dover vivere per sempre come la signora Yaman, la Altun non sarà entrata nelle grazie della gelosissima Saniye, che una sera finirà per criticarla in malo modo con Fadik (Polen Emre).

A quel punto, Züleyha non esiterà a scagliarsi contro le due sottoposte e le caccerà via dalla casa di Hünkar (Vahide Perçin), comunicando loro che possono considerarsi licenziate. Disperate, le due donne chiederanno a Gaffur (Bülent Polat) di aiutarle a trovare una soluzione: Fadik non esiterà a ritornare immediatamente sui suoi passi, mentre Saniye pur di riavere il lavoro accetterà di scusarsi con Züleyha solo quando verrà picchiata e minacciata dal marito Gaffur.

Proprio per questo, la governante svilupperà ancora più astio nei riguardi della giovane signora e si alleerà con Şermin…

Terra Amara, spoiler: Şermin e Saniye fanno cadere Züleyha dalle scale e…

Tutto questo a cosa porterà? Nel momento in cui il cugino Demir le comunicherà che non intende più prestarle soldi e le proporrà di poter acquistare la tenuta del padre per colmare il grosso debito che ha con lui, Şermin andrà su tutte le furie e deciderà per la seconda volta di tentare di fare del male a Züleyha e al bambino che porta in grembo, in modo tale da portare la figlia Betül (İlayda Çevik) a diventare l’unica erede dei Yaman.

In pratica, approfittando di un viaggio ad Istanbul del parente, Şermin ordinerà a Saniye di piazzare un serpente velenoso nella camera di Züleyha nella speranza che l’animale la morda e la conduca alla morte in pochi secondi. Tuttavia, le cose non andranno esattamente come la dark lady aveva previsto: il mattino successivo, la Altun si risveglierà infatti senza nemmeno un morso, ma si spaventerà tantissimo quando vedrà il serpente sotto il suo letto.

In cerca di aiuto, Züleyha cadrà dalle scale e, dopo che perderà molto sangue, entrerà immediatamente in travaglio! Ciò la farà partorire con qualche settimana d’anticipo (almeno secondo i calcoli falsi comunicati da Hünkar a tutti quanti)…

Terra Amara, trame: Züleyha partorisce un maschietto…

Fortunatamente, nonostante il diabolico piano, il parto di Züleyha scorrerà senza alcun tipo di intoppo, tant’è che la donna diventerà madre di un maschietto in salute. Questo farà storcere il naso a Şermin, che – essendo inconsapevole del fatto che in realtà il vero padre del bimbo è Yilmaz – comincerà a pensare che la ragazza sia andata a letto con Demir prima ancora del loro matrimonio.

E a proposito di Yilmaz, possiamo anticiparvi che l’uomo otterrà la grazia ed uscirà dal carcere, fino a raggiungere la tenuta dei Yaman proprio quando Züleyha starà partorendo. Ancora una volta, Demir riuscirà però a bloccare il ricongiungimento dei due innamorati… ma come farà?