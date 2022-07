Terra amara, cast: chi è Hilal Altinbilek (Züleyha Yaman)

Di recente ha fatto il suo esordio su Canale 5 la nuovissima soap opera turca Terra Amara, che prende il posto nel palinsesto estivo della rete ammiraglia Mediaset di Brave and Beautiful, congedatosi dai telespettatori dopo un anno di trasmissione. La nuova telenovela, partita con buoni dati di ascolto, è ambientata nella Turchia dello scorso secolo dove due ragazzi, Züleyha e Yılmaz, cercano disperatamente di coronare il loro sogno d’amore, compromesso da varie peripezie che si paleseranno nel corso della storia.

Protagonista femminile è l’affascinante Züleyha Yaman, una giovane studiosa e intelligente che lavora in una sartoria di Istanbul e che, a causa di uno spiacevole avvenimento, si vedrà costretta a stravolgere la propria vita e a separarsi a malincuore dal suo amato.

Vita e carriera di Hilal Altinbilek, Zuleyha in Terra amara

A prestare il volto a Züleyha è l’attrice turca Hilal Altinbilek, nata nella città di Smirne l’11 febbraio del 1991 da una famiglia originaria del Kosovo. Dopo la laurea in economia aziendale ottenuta con il massimo dei voti, Hilal decide di cambiare completamente strada immergendosi nel mondo del cinema grazie a un corso di drammaturgia che le permette di apprendere i fondamentali della recitazione.

Dotata di una bellezza fuori dal comune, nel 2009, terminato il percorso di formazione attoriale, viene notata da alcuni impresari che le consigliano di trasferirsi a Istanbul per intraprendere la carriera di modella. È da questo momento in poi che comincia la seconda vita della Altinbilek, che la vede accompagnare all’impegno in passerella quello sul set: nel 2011 appare infatti nella soap opera Derin Sular, mentre dal 2013 al 2016 è Özlem Şamverdi nella fiction Karagül.

Qualche anno più tardi, Hilal viene scritturata per interpretare Yesim nel lungometraggio Çocuklar Sana Emanet, che coincide con la prima apparizione dell’artista sul grande schermo. La svolta arriva però nel 2018 quando è scelta da ATV per dare vita al personaggio di Züleyha Yaman nella telenovela Bir Zamanlar Çukurova, conosciuta in Italia con il nome di Terra Amara. È merito di questa fortunata produzione turca se Hilal Altinbilek è riuscita a varcare i confini nazionali ottenendo successo e visibilità mediatica anche nel nostro Paese.