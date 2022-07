Conosciamo l’attrice che interpreta Sermin in Terra amara

Tra i principali personaggi femminili di Terra Amara, la nuova soap opera turca di Canale 5, c’è senza dubbio Şermin Yaman, moglie di Sabahattin, che farà di tutto per complicare la permanenza di Züleyha presso la fattoria posseduta da Hünkar Yaman. Un comportamento, quello della perfida donna, che provocherà parecchi problemi alla protagonista della telenovela e agli altri abitanti della tenuta: Sermin, infatti, tenterà con tutte le sue forze di entrare in possesso dell’intero patrimonio familiare.

A interpretare Şermin Yaman è l’attrice e doppiatrice turca Sibel Taşçıoğlu, nata a Bursa, nella regione della Marmara, nel 1976. Animata da una forte passione per la recitazione fin dalla tenera età, decide ben presto di iscriversi a un corso di arte drammatica, frequentando contemporaneamente la facoltà di teatro all’Università di Istanbul.

La carriera di Sibel Taşçıoğlu

Nel 1995, a soli diciannove anni, Sibel fa il suo esordio in un set cinematografico comparendo nella serie tv Çiçek taksi, bissando l’esperienza quattro anni dopo nella fiction Aksam günesi. Dopo più di venti ruoli interpretati sul piccolo schermo, il 2015 è l’anno della definitiva ribalta nazionale grazie al lungometraggio Son Mektup del regista Özhan Eren, che le consente di ottenere un’ampia visibilità all’interno dei confini nazionali. Nel 2018 è di nuovo al cinema grazie al film Bold Pilot – Leggenda di un campione, dove presta il volto al personaggio di Atman.

Stimata doppiatrice oltre che brillante attrice, nel 2018 arriva per la Taşçıoğlu il ruolo di Şermin Yaman nella telenovela Bir Zamanlar Çukurova, sbarcata da qualche settimana in Italia con il nome di Terra Amara e in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, finora con un buon riscontro di pubblico.