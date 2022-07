Terra amara, cast: chi è Uğur Güneş, che interpreta Yilmaz Akkaya

Conosciamo l’attore che interpreta Yilmaz in Terra amara

Da qualche giorno, i telespettatori di Canale 5 avranno notato alcuni cambiamenti nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, che ha invertito la messa in onda delle telenovele Terra Amara e Un altro domani. La soap opera di produzione spagnola ha infatti traslocato alle 15.45, mentre la fortunata omologa turca si è vista anticipare di sessanta minuti. Un cambiamento frutto degli ottimi ascolti fatti registrare da Terra Amara, che ogni giorno tiene incollati alla televisione milioni di telespettatori in una fascia oraria non priva di concorrenza sulle altre emittenti.

Protagonista maschile del nuovo serial turco è Yılmaz Akkaya, meccanico originario di Istanbul che, a causa di un omicidio commesso in precedenza, viene costretto a lasciare la città insieme alla fidanzata Züleyha trovando riparo nella fattoria di Hünkar Yaman.

Interprete del personaggio di Yılmaz è l’attore turco Uğur Güneş, nato ad Ankara il 10 novembre del 1987. Laureatosi in storia e geografia all’Università della capitale, dopo la formazione accademica decide di iscriversi a un corso di recitazione conseguendo in questo caso un diploma di partecipazione.

La carriera di Uğur Güneş

Grazie alle nozioni acquisite in sede di studio, nel 2011 supera il provino per impersonare Eray nella fiction Yeniden Başla. Due anni dopo è ancora su un set cinematografico con il ruolo di Emrah nella pellicola Şeytan-ı Racim. A partire dal 2014 il suo nome è presente sul taccuino dei migliori registi del Paese, circostanza che gli consente di prendere parte a numerosi produzioni nazionali che regalano all’attore una certa notorietà in patria.

La carriera prosegue nel frattempo grazie alla serie İsimsizler dove interpreta Kaymakam Fatih ma è nel 2018 che arriva la parte più iconica per l’attore, chiamato a rivestire il ruolo di Yılmaz Akkaya nella soap opera trasmessa da RTV Terra Amara. Insignito negli ultimi anni di numerosi riconoscimenti, Uğur Güneş è stato impegnato recentemente nelle riprese della pellicola Dumlupınar: Vatan Sağolsun, distribuita poco tempo fa al cinema. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.