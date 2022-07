Terra amara e Un altro domani dal 25 luglio si scambiano di posto!

Dal 25 luglio nuovi orari per Un altro domani e Terra amara

Se nel pomeriggio di ieri (22 luglio) avete letto le nostre anticipazioni per le puntate di lunedì prossimo di Terra amara e Un altro domani, avete probabilmente anche notato un nostro avviso di cambio orario per entrambe le soap. Cosa succede?

È presto detto: Canale 5 ha deciso di invertire gli orari delle due fiction già da lunedì 25 luglio, in un’ottica di ottimizzazione all’interno del pomeriggio dei giorni feriali. Sia Terra Amara che Un altro domani stanno realizzando dei buoni ascolti, ma è chiaro che la serie turca sta velocemente “esplodendo” fino a ottenere uno share in alcuni casi ben superiore al 20% (mentre le avventure di Julia e Carmen raggiungono un’audience sì numerosa ma in misura minore).

I nuovi orari delle soap di Canale 5 dal 25 al 29 luglio

C’è anche da dire che, mai come quest’estate, queste fiction rappresentano anche un test per capire quale potrà eventualmente prendere il posto di Una vita, che tra qualche mese terminerà. Al momento, tutti pensano che Terra amara sia la sostituta ideale per lo slot delle 14,10 e quindi rimaniamo in attesa di ulteriori notizie.

Riepilogando, nella settimana dal 25 al 29 luglio lo schema sarà: 13.40 Beautiful, 14.10 Una vita, 14.45 Terra amara e 15.45 Un altro domani. Con l’inizio di agosto, ci saranno altri cambiamenti temporanei di cui vi parleremo in un post che sarà online prestissimo.