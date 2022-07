Terra amara, trama 5 luglio: Zuleyha e Yilmaz giungono alla tenuta di Hunkar| Anticipazioni

Anticipazioni puntata 2 di Terra amara di martedì 5 luglio 2022

Zuleyha e Yilmaz scendono dal treno e capiscono di essere stati derubati: non hanno più niente e, dopo aver dovuto vendere le loro fedi, affittano una camera per riposarsi. Da quel treno è sceso anche Demir, che torna alla sua tenuta pilotando un piccolo aereo; ciò provocherà una discussione con la madre Hunkar, ansiosa per la sua incolumità.

Yilmaz scorge in lontananza un suo vecchio conoscente, intento a ingaggiare braccianti per lavorare nelle campagne; tenta di raggiungerlo per chiedergli un lavoro ma non ci riesce, dunque chiede in giro e gli viene detto che può trovarlo nella tenuta della famiglia Yaman.

Dopo aver camminato molto, Zuleyha e Yilmaz trovano Gaffur, che appare contento di rivedere l’amico.

Nella tenuta si sta intanto preparando un matrimonio civile collettivo, a cui Hunkar obbliga le coppie di braccianti che vivono e lavorano lì.