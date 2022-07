Anticipazioni puntata 42 Un altro domani di lunedì 1° agosto 2022

Per tre settimane, Un altro domani inizierà alle 15,35 e non alle 15,45. Nel passato, Patricia si scusa con Carmen e le chiede di tornare a casa. Anche Carmen si scusa con Patricia ma preferisce restare ancora qualche giorno dai Velez de Guevara per riflettere. Mabale ascolta involontariamente Carmen e Kiros mentre si danno un appuntamento in piazza e dissuade il ragazzo dal farlo. Nel presente, Julia chiede a Tirso di aiutarla a preparare il concorso, ma lui sembra rifiutarsi e addirittura si mette a organizzare le scommesse pro e contro la riuscita di Julia. Elena chiede a Cloe di riparlare con Maria e di convincerla a non andare a stare a Siviglia.