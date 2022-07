Un altro domani, anticipazioni dall’11 al 15 luglio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 11 a venerdì 15 luglio 2022

Julia scopre di non essere la proprietaria della rimessa dove ha sede la bottega e che per questo motivo le hanno rifiutato la licenza commerciale. Lei e Tirso iniziano a chiedere ad alcuni abitati più anziani del paese se sanno chi sia il proprietario della rimessa. Nel passato, Carmen è sempre più presa dalla nuova linea di produzioni di mobili, ma purtroppo Agustina si ammala.

Julia è fermamente decisa a trovare il proprietario del locale della sua futura bottega e ottenere così la licenza per aprirla. Ad Agustina viene diagnosticata una polmonite in forma lieve da curare con alcuni farmaci e molto riposo. Elena si trova in difficoltà economiche e chiede un lavoro a Tirso. Kiros è furente perché qualcuno boicotta i suoi lavori.

Un altro domani, anticipazioni: Agustina muore!

I tentativi di Julia di scoprire chi sia il proprietario del locale sono inutili. Mentre aspetta di ottenere informazioni a riguardo deve affrontare sua madre, convinta che la figlia provi qualcosa per Tirso e che lui abbia qualcosa da nascondere. Indagando sull’albergatore Diana scopre che, in effetti, Tirso ha un segreto. Ribero trova il modo di riavvicinare Cloe e Maria una volta per tutte, anche se le due ragazze non prendono bene la cosa. In Guinea, la vita di Carmen è rimasta in sospeso: la sua unica preoccupazione è prendersi cura di Agustina. Patricia, intenzionata a tenere Carmen lontana dalla fabbrica, approfitta della situazione per attribuirsi il merito di una sua iniziativa.

Julia scopre che il proprietario del locale in cui vorrebbe aprire la bottega è in realtà Mario, il quale non ha nessuna intenzione di affittarglielo in quanto non sopporta la gente di città, fatto che provoca l’ira di Elena e degli altri dipendenti nei confronti di Mario. Cloe confessa a Ribero di aver rotto definitivamente l’amicizia con Maria poiché quest’ultima l’aveva baciata. Patricia è arrabbiata e preoccupata per Angel, che ogni sera torna a casa ubriaco.

Agustina, colta da improvviso malore, muore fra le braccia di Carmen che, disperata, non riesce a farsene una ragione e decide di accompagnare il feretro in Spagna. È già pronta alla partenza, quando riceve una notizia terribile dal dottore: Agustina non è morta per cause naturali! Julia ha a che fare con la burocrazia che ritarda l’apertura della bottega e con la squadra che scalpita per incominciare a lavorare; così decide di organizzare una festa, ma Diana viene a saperlo e prende in mano la situazione. Tirso, intanto, riceve un’ispezione del lavoro in hotel e l’ispettrice è una donna inflessibile; poi, dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata, sparisce per ore e, al ritorno, è disperato.