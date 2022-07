Anticipazioni puntata 27 Un altro domani di lunedì 11 luglio 2022

Julia scopre con sgomento di non essere lei la proprietaria della rimessa dove si trova la bottega e che proprio per questo le è stata rifiutata la licenza commerciale. Julia e Tirso cominciano a chiedere in giro ad alcuni abitanti più anziani del paese se conoscano il proprietario della rimessa. Nel passato, Carmen è sempre più immersa nella nuova linea di produzioni di mobili; intanto, però, Agustina si ammala.