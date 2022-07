Anticipazioni puntata 33 Un altro domani di martedì 19 luglio 2022

Carmen accusa platealmente Patricia Godoy di aver assassinato la tata Agustina, ma suo padre Francisco non appare disposto a crederle. Nelle scene ambientate in epoca odierna, invece, Tirso ed Elena cercano a tutti i costi la ricevuta del pagamento dell’assicurazione, in modo da poter riaprire l’albergo; Julia scopre però che sua madre Diana l’ha sottratta a Tirso e l’ha fatto apposta, quindi la caccia di casa. Julia riporta la ricevuta a Tirso e intanto è ancora indecisa: non sa se invitare o meno Sergio alla festa d’inaugurazione della bottega.