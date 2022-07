Anticipazioni puntata 34 Un altro domani di mercoledì 20 luglio 2022

Julia si occupa dei preparativi del party che sta organizzando per la sua bottega; l’idea che Sergio e Diana non saranno presenti alla festa mitiga un po’ la felicità che la donna vorrebbe provare. Tirso la vede stare male e decide prendere in mano la situazione. Si è intanto diffusa la voce di una possibile storia tra Maria e Cloe e gli abitanti cominciano a prendere in giro le due ragazze.

In Guinea, Carmen cerca di far rivelare a Sibebi quello che ha visto la notte prima che Agustina venisse a mancare. L’inserviente è spaventata e teme ritorsioni, ma Carmen intende arrivare a tutti i costi alla verità.