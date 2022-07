Anticipazioni puntata 38 Un altro domani di martedì 26 luglio 2022

Dopo la morte di Agustina, Carmen si sente ancora in lutto e adesso sa anche dei problemi del padre e della fabbrica; la ragazza, insomma, si trova in una situazione alquanto difficile, ma saprà trovare le persone giuste a cui chiedere consiglio e aiuto. Fatto sta che papà Francisco sembra non in grado di gestire sia la fabbrica e sia il vizio del gioco.

Nel presente, il rapporto tra Julia e Tirso è ai minimi termini e, per cercare di aumentare gli introiti della bottega di mobili, la nostra protagonista accetta di girare un video-promo, ma saranno pasticci!