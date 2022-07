Anticipazioni puntata 39 Un altro domani di mercoledì 27 luglio 2022

Purtroppo il video di Julia in mutande è ormai virale sul web e lei non sa come fare visto che tutti la deridono; peraltro, sua madre è anche infuriata con lei. A sorpresa però, e proprio grazie al video, iniziano ad arrivare gli ordini in bottega. Carmen prosegue la sua produzione di mobili e, pur non vivendo più alla casa paterna, cerca di sorvegliare Francisco insieme a Patricia, con quest’ultima che farà un tentativo per far rimandare a Ventura il pagamento del debito. Ventura, comunque, rifiuta e anche i trasportatori, con Mateo in testa, intendono essere pagati arrivando a minacciare Carmen.