Anticipazioni puntata 41 Un altro domani di venerdì 29 luglio 2022

Nella parte ambientata ai giorni nostri, tutti gli abitanti si riuniscono per discutere sulla prossima visita del tecnico, il quale deve decidere se rinnovare ancora il titolo di “borgo più bello di Spagna”. Ci si aspetta come sempre che sia Tirso a occuparsi di tutto, ma quest’anno lui declina. Maria prende nel frattempo la decisione di andare via dal paese e raggiungere il padre a Siviglia.

Nel passato, Ventura conclude un accordo con Patricia e Francisco e dunque accetta la loro proposta di far fidanzare Carmen con Victor, a condizione però che lo stesso Victor venga assunto nella loro fabbrica. Carmen, ignara di tutto, sembra star meglio dopo la morte di Agustina, non solo per via del lavoro ma anche perché si sta sempre più innamorando di Kiros.