Anticipazioni puntata 23 Un altro domani di martedì 5 luglio 2022

Julia, protagonista della parte moderna della soap, nonostante i numerosi contrattempi appare sempre più decisa a riaprire l’ebanisteria di nonna Carmen e comincia a fare ricerche sulla storia del negozio.

Sergio ci mette più tempo del previsto a risistemare le macchine. In questo tempo, l’uomo cerca di essere perdonato da Julia e magari di recuperare il loro rapporto.

Carmen non intende lasciare RioMuni e, spinta da Agustina, si fa venire un’idea per ricavare dei soldi e riuscire ad aiutare suo padre. Ma per giungere allo scopo sarà necessario stringere un accordo con un socio molto particolare…