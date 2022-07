Anticipazioni puntata 25 Un altro domani di giovedì 7 luglio 2022

Sergio cerca ancora una volta di riprendere il rapporto con Julia con i soliti mezzucci e con l’aiuto di Diana, che non molla. Ma la Infante ormai è piuttosto “sgamata” a riguardo e Sergio si rende conto che è davvero finita, di conseguenza sparisce non senza aver prima aggiustato le macchine nell’atelier di Julia e firmato le carte per il divorzio. Intanto, Julia tenta di recuperare il rapporto con i paesani e chiede a Elena di lavorare con lei nell’atelier. Maria convince Ribero a riappacificarsi con Cloe e lo aiuta con i suoi consigli.

Nel passato, la vendita di mobili organizzata da Carmen comincia tra la diffidenza dei benpensanti locali. Tuttavia, un coraggioso intervento di Agustina riesce a ribaltare tutto e così la vendita diventa un successo. Grazie ai soldi ricavati da Carmen, la famiglia non dovrà più partire. Ma, quando riceve la bella notizia, Patricia non prova alcuna gioia…